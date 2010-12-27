В историческом здании Никольского рынка Петербурга появятся отели

Новый комплекс получил название "Никольские ряды". Также там появился ресторан.

На месте бывшего Никольского рынка открылся комплекс "Никольские ряды". Он включает в себя 4-звездочную гостиницу Holiday Inn Express на 244 номера и 3-звездочный отель MEININGER на 158 номеров. Помимо этого, на территории комплекса появился ресторан. Об этом сообщает "Собака.ru".

В пятницу, 7 сентября комплекс оценил Георгий Полтавченко. По его словам, застройщик не только воссоздал исторический облик здания, но и наполнил его новым содержанием. Отметим, что в новом комплексе сохранился внутренний двор с большим открытым пространством.

Застройщик должен не просто востановить, а приспособить комплекс для современного использования. Отмечается, что номера в гостиницах будут отличатся доступными ценами.