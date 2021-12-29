В городе Берёзовский водитель выломал дверь с помощью машины

Предположительно, водитель помогал своей спутнице попасть домой.

В городе Берёзовский Свердловской области водитель что-то не поделил с подъездной дверью и вырвал её. Ролик с места событий очевидцы выложили в сеть.

По словам свидетелей, мужчина сначала врезался в дверь подъезда, из-за чего та деформировалась и перестала открываться. Чтобы попасть в подъезд водитель решил просто ее вырвать. За всем этим процессе, предположительно, наблюдала спутница нарушителя, которая, как считают соседи, забыла дома ключи.

Очевидцы вызвали на "помошника" полицию. Его задержали.

Ранее мы публиковали ролик из Хабаровска, где мужчина запустил фейерверк в подъезде.

Видео: Telegram / Подъём