В голландском аэропорту Схипхол объявили чрезвычайную ситуацию

Подробности выясняются.

В голландском аэропорту Схипхол объявлена чрезвычайная ситуация. Об этом сообщила сообщила военная полиция, которая отвечает за охрану воздушной гавани.

Согласно предоставленной информации, поводом стала "подозрительная ситуация на борту одного из самолетов". Остальные подробности пока не разглашаются.

Ситуации присвоена третья степень опасности (код GRIP 3). Это означает, потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета. В воздушную гавань прибыли пожарные машины и машины скорой помощи.

Стоит отметить, что ранее власти города предупреждали жителей о проведении учений по отработке действий во время ЧП.

Видео: YouTube/