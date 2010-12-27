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В гаражах Кировского района нашли 9 тонн контрафактной водки
Сегодня, 12:26
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nastya960

В гаражах Кировского района нашли 9 тонн контрафактной водки

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В помещениях незаконно делали и хранили спиртосодержащую продукцию без лицензии.

В Петербурге полиция обнаружила подпольное производство алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские нашли в двух гаражах на Маршала Говорова подпольное производство. В помещениях незаконно делали и хранили спиртосодержащую продукцию без лицензии.

В итоге из кооператива изъяли три самодельных наливных устройства с фильтрами, 9 тонн алкоголя, бумажные ленты с этикетками товарных знаков, 300 пятилитровых канистр, ароматизаторы.

Также в помещении находились двое граждан, которые представились грузчиками. Их уже опросили следователи.

Ранее группу наркодиллеров на 18 лет осудили в Петербурге. 

Фото: МВД

Теги: водка, гараж, маршала говорова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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