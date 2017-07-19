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19 июля, 18:35
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TretyakovaS
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Фонтан на Московской площади повредила молния

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Во вторник, 18 июля в звуковую стойку фонтанного комплекса на Московской площади попала молнию. Установка временно работает без светомузыкального шоу.

Как сообщает "Конкретно.ру", во вторник, 18 июля в результате сильной грозы в звуковую стойку фонтана на Московской площади попала молния. Сейчас установка временно работает без светомузыкального шоу.

По указанной выше причине в электрической сети фонтанного комплекса возникли импульсные перенапряжения, в результате которых вышло из строя электрооборудование установки. Работы по ремонту займут около двух недель, заявляют специалисты.

На данный момент фонтан работает в статическом режиме – ежедневно с 11.00 до 23.00.

Видео: YouTube/youtube настроения

Теги: новости спб
Категории: Новости СПб

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