Фонтан на Московской площади повредила молния

Во вторник, 18 июля в звуковую стойку фонтанного комплекса на Московской площади попала молнию. Установка временно работает без светомузыкального шоу.

Как сообщает "Конкретно.ру", во вторник, 18 июля в результате сильной грозы в звуковую стойку фонтана на Московской площади попала молния. Сейчас установка временно работает без светомузыкального шоу.



По указанной выше причине в электрической сети фонтанного комплекса возникли импульсные перенапряжения, в результате которых вышло из строя электрооборудование установки. Работы по ремонту займут около двух недель, заявляют специалисты.



На данный момент фонтан работает в статическом режиме – ежедневно с 11.00 до 23.00.



Видео: YouTube/youtube настроения