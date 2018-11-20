В филармонии пройдет концерт памяти Станислава Горковенко

Концерт пройдет 3 февраля.

В воскресенье, 3 февраля в Большом зале академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга памяти дирижера Станислава Горковенко. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре.

Дирижер руководил коллективом 40 лет, его выступления входили в главную часть культурной жизни города.Станислав Горковенко выступал в Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Германии, Швейцарии, Италии и Японии.

В память о дирижере прозвучат сочинения известных советских и российских композиторов, в чьих судьбах Ленинград - Петербург сыграл значимую роль. За пультом Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга - дирижер Максим Алексеев, который возглавлял коллектив в конце 2018 года.

Концерт начнется 3 февраля в 20:00.