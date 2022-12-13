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В эксплуатацию ввели второй корпус проблемного ЖК "Северный вальс" во Всеволожске
Вчера, 22:39
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В эксплуатацию ввели второй корпус проблемного ЖК "Северный вальс" во Всеволожске

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Власти надеются, что весной завершатся все процедуры для выдачи долгожданных ключей от квартир, их получат порядка 600 обманутых дольщиков.

Второй корпус проблемного ЖК "Северный вальс" во Всеволожске ввели в эксплуатацию. Об этом 22 февраля рассказали в пресс-службе правительства 47-го региона.

Власти надеются, что весной завершатся все процедуры для выдачи долгожданных ключей от квартир, их получат порядка 600 обманутых дольщиков. Также идет подготовка к возобновлению строительно-монтажный работ на третьем корпусе. Обследование объекта завершили, сметная документация сейчас находится на согласовании. 

Ранее в Ленобласти на кадастровый учёт поставили 5 проблемных домов. В правах были восстановлены собственники 955 квартир.

Фото: piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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