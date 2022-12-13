В эксплуатацию ввели второй корпус проблемного ЖК "Северный вальс" во Всеволожске

Власти надеются, что весной завершатся все процедуры для выдачи долгожданных ключей от квартир, их получат порядка 600 обманутых дольщиков.

Второй корпус проблемного ЖК "Северный вальс" во Всеволожске ввели в эксплуатацию. Об этом 22 февраля рассказали в пресс-службе правительства 47-го региона.

Власти надеются, что весной завершатся все процедуры для выдачи долгожданных ключей от квартир, их получат порядка 600 обманутых дольщиков. Также идет подготовка к возобновлению строительно-монтажный работ на третьем корпусе. Обследование объекта завершили, сметная документация сейчас находится на согласовании.

Ранее в Ленобласти на кадастровый учёт поставили 5 проблемных домов. В правах были восстановлены собственники 955 квартир.

Фото: piter.tv

