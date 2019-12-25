В двух школах Выборга откроют дополнительные первые классы

Это связано с повышенным числом заявок на обучение от родителей будущих первоклашек.

Демографический рост на территории Выборгского района Ленинградской области стал причиной расширения числа первых классов в местных школах. Как сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район", сразу в двух местных школах будут введены новые первые классы. Такое решение комитет по образованию принял в рамках кампании по приему заявлений для записи детей от родителей в первые классы общеобразовательных школ.

Как стало известно Piter.TV, речь идет о двух средних школах, расположенных в Петербургском микрорайоне города Выборга. Дополнительные первые классы откроются в школе № 13 и школе № 10. В комитете по образованию подтвердили рост числа заявок на обучение по сравнению с прошлыми годами.

Они будут созданы на базе средней школы №13 с углубленным изучением отдельных предметов и на базе средней школы №10. Это позволит предоставить дополнительные места первоклассникам, проживающим в Петербургском микрорайоне г. Выборга.

Все это время в районном комитете образования работает "горячая линия" по вопросам приема в 1 классы. Справки по телефону: 8(81378) 3-58-74.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"