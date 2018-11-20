В двух районах Петербурга заменят трубы

Работы проведет ГУП "ТЭК СПб". Жители Московского и Кировского районов на время могут остаться без тепла и воды.

В Петербурге ГУП "ТЭК СПб" заменит трубы в Московском и Кировском районах. Об этом сообщает "GAZETA.SPB".

Планируется заменить девять тысяч метров труб: семь погонных метров в Московском районе, а в Кировском более тысячи. Работы должны быть завершены к сентябрю 2019 года. Ожидается, что в указанных районах на время отключат тепло и воду.

Ранее в правительстве Петербурга рассказали, что в городе наблюдается много коммунальных аварий. Также чиновники отметили, что трубы в Северной столице давно не меняли, но постепенно эта проблема будет решаться.

Ранее на сайте: У станции "Улица Дыбенко" прорвало теплосеть: вход в метро оказался перекрыт.