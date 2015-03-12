В двух районах Петербурга 24 и 25 мая "Теплосеть" проведет испытания

В Кировском и Красносельском районах пройдут испытания.

В Кировском и Красносельском районах 24 и 25 мая "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет испытания, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

По данным пресс-службы, тепловые сети будут проверять на плотность и прочность. Температура воды не превысит в сетях 40 градусов. Так, во вторник, 24 мая, в зону испытаний войдут сети, которые проходят по Автомобильной улице, улицам Стойкости, Генерала Симоняка, Солдата Корзуна, Лёни Голикова, Танкиста Хрустицкого, Подводника Кузьмина, Козлова. Также испытания затронут трубопроводы на проспектах Стачек, Маршала Жукова, Ветеранов, Народного Ополчения и Трамвайном проспекте.

В зоне испытаний 25 мая окажутся теплосети, которые проходят по улицам Червонного Казачества, Примакова, Морской Пехоты, Маршала Казакова, Маршала Захарова, Десантников, Рихарда Зорге, Доблести, а также по проспекту Маршала Жукова.

Ранее мы писали, что с 23 по 27 мая в Северной столице проведут гидравлические испытания. В случае обнаружения поврежденных коммуникаций необходимо сообщить об этом по телефонам "112" или "004".

Фото: Piter.tv