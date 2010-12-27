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К жителям домов в Мурино вернулась холодная вода
Сегодня, 19:53
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TretyakovaS
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К жителям домов в Мурино вернулась холодная вода

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В шесть муринских домов, где проживают 818 человек, вернулось холодное водоснабжение.

В шесть домов в Мурино, где проживают 818 человек, снова вернулось холодное водоснабжение. Об этом пишет "47news".

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, информация о коммунальной аварии поступила в 15:50 15 декабря. К 17:50 авария была устранена.

На месте работала аварийная бригада ООО "Новая Водная Ассоциация". 

Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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