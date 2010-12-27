К жителям домов в Мурино вернулась холодная вода

В шесть муринских домов, где проживают 818 человек, вернулось холодное водоснабжение.

В шесть домов в Мурино, где проживают 818 человек, снова вернулось холодное водоснабжение. Об этом пишет "47news".



По данным ГУ МЧС по Ленобласти, информация о коммунальной аварии поступила в 15:50 15 декабря. К 17:50 авария была устранена.



На месте работала аварийная бригада ООО "Новая Водная Ассоциация".