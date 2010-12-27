Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Картина дня
В детский сад Выборга вновь вернулось тепло
Вчера, 14:31
0
KaterinaKono13
550

В детский сад Выборга вновь вернулось тепло

0
 
 

Проблема с отоплением Кировских дач решена.

Во вторник, 23 октября, возобновилась подача отопления в детский сад Выборга по адресу: Складской проезд, д.3. Об этом сообщает пресс-служба АО "Выборгтеплоэнего". 

АО "Выборгтеплоэнерго" приняты все возможные меры для недопущения прекращения теплоснабжения жилого фонда и социально значимых объектов Выборга. В частности, задолженность за газ по котельной, расположенной по адресу: г.Выборг, Складской проезд, д.3, оплачена по состоянию на 22 октября 2018 года. От котельной получают услугу 9 жилых многоквартирных домов и детский сад.

Ранее в Piter.TV писали: "Газпром" оставил без тепла детский сад в Выборге вопреки позиции Путина.

Источник: пресс-служба "Выборгтеплоэнерго"

Теги: выборг , детские сады , новости выборга , новости ленобласти , отопление в детском саду
Категории: Выборг Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5