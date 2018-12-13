Трое россиян попали в список самых богатых "британцев"

Россияне, которые являются налоговыми резидентами Англии, разместились в конце списка.

Трое граждан Российской Федерации попали в рейтинг десяти самых богатых жителей Великобритании. Об этом сообщает газета Times.

В ТОП-10 попали Алишер Усманов, Роман Абрамович и Михаил Фридман. Россияне, которые являются налоговыми резидентами Англии, разместились в конце списка.

Состояние Усманова газета оценила в 11,339 млрд фунтов стерлингов, Абрамовича – в 11,221 млрд фунтов, а Фридмана – в 10,9 млрд фунтов стерлингов.

На первом месте разместились индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя, чье состояние составляет 22 млрд фунта стерлингов.

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