В деревне Дони очевидцы достали уснувшего водителя из покореженного грузовика

На Киевском шоссе произошла серьезная транспортная авария с участием грузовика.

По информации от очевидцев, в деревне Дони под Петербургом произошла серьезная авария. На Киевском шоссе около часа назад пострадал водитель грузовика. Один из свидетелей произошедшего рассказал, что шофер уснул за рулем.

Сообщается, что грузовой транспорт неожиданно съехал с трассы в кювет. В результате столкновения с препятствием, мужчине за рулем зажало ноги кабиной. Человека удалось освободить усилиями проезжающих водителей. В настоящее время пострадавший находится в тяжелом состоянии. На место ДТП вызваны медики скорой помощи и сотрудники ГИБДД.