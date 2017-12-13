В Ленобласти заживо сгорели пенсионеры-супруги

В Ленобласти в результате пожара сгорели заживо пенсионеры.

В Ленинградской области в Волховском районе в результате пожара, который произошел в ночь на 21 февраля, найдено два обгоревших тела.

В первом часу ночи огонь окутал частный дом на улице Светлановской в деревне Бор. Пламя мгновенно растилалось во всем доме. Когда пожар был полностью потушен, внутри помещения были найдены сильно обгоревшие тела мужчины и женщины. Позже, в доме были найдены документы на имя пожилых супругов из Санкт-Петербурга. Ими оказались 68-летняя женщина, и 67-летний мужчина.

В настоящее время выясняются причины возгорания.