В рамках церемонии был представлен фрагмент композиции театра драмы имени Ольги Берггольц.

В день открытия "Дороги Жизни" на "Разорванном кольце" возложили цветы к мемориалу в Ленинградской области. Как сообщил портал 78.ru, торжественная церемония в честь 79-й годовщины открытия ледовой трассы прошла в деревне Коккорево Всеволожского района.

В мероприятии приняли участие представители областного Молодежного совета при Доме Дружбы, сотрудники и воспитанники Центра патриотических, добровольческих, учебных и досуговых программ "Молодёжный", а также участники военно-патриотической организации "Гвардия".

Напомним, день начала работы ледовой трассы "Дорога Жизни" (22 ноября) накануне стал городской памятной датой. Легендарная трасса начала действовать в 1941 году. На тот момент это была единственная дорога, по которой можно было перевезти груз до прорыва блокады Ленинграда.

Piter.tv в специальном фильме рассказывал о пути через Ладогу, который стал последней надеждой для Ленинграда. Работу дороги, связывающей осажденный город со страной, обеспечивали гидрологи, строители, водители, регулировщики и простые грузчики. Благодаря их тяжелому ежедневному труду Ленинград был спасен.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)