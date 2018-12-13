  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В деле о крушении катера в Финском заливе появился обвиняемый
Сегодня, 23:08
32
alexandra08

В деле о крушении катера в Финском заливе появился обвиняемый

0 0

Судоводителя уже задержали и взяли под стражу.

В деле о крушении катера в Финском заливе появился обвиняемый. Обвинения предъявлены мужчине, который управлял судном. Об этом сообщают в СК России по Петербургу и Ленобласти.

Обвинение предъявили по статье "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человек". Судоводителя уже задержали и взяли под стражу.

Напомним, что катер с людьми перевернулся около  Канонерского острова в Финском заливе 27 апреля. На борту были девять пассажиров. Один человек пропал без вести, остальных спасли.

Фото: pixabay.com

 

Теги: катер крушение, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии