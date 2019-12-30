В честь юбилея победы ветеранам выплатят деньги

Об этом заявил президент России.

К 75-летию победы в Великой Отечественной войне каждому ветерану выплатят по 75 тысяч рублей. Также по 50 тыс. получат труженики тыла. Об этом заявил Владимир Путин в Петербурге во время встречи с ветеранами, участвовавшими в прорыве блокады Ленинграда.

До встречи с ветеранами глава России прибыл в Петербург и возложил цветы к "Рубежному камню" на Невском пятачке. Помимо этого он посетил экспозицию "Память говорит. Дорога через войну" творческой мастерской "Невский баталист", возложил цветы на Пискарёвском кладбище.

Помимо этого Путин лично вручил каждому из присутствовавших в зале ветеранов медаль "75 лет победы в Великой Отечественной войне".