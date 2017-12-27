Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
В Петербурге с крыши упал дворник
Сегодня, 10:45
0
nadiputintseva
249

В Петербурге с крыши упал дворник

0
 
 

Мигранта госпитализировали с переломами.

Жителя Петербурга доставили в минувшее воскресенье в больницу после падения с крыши дома в Центральном районе. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", травмы он получил во время выполнения своих рабочих обязанностей.

Инцидент произошел около дома 23/4 по улице Константина Заслонова. 32-летний мигранта медики забрали в пять часов вечера после того, как он упал с крыши во время уборки снега. Дворника госпитализировали с компрессионным переломом двух позвоночников, травмой спины и ушибом поясничной области.

Мужчина находится в состоянии средней тяжести. Обстоятельства случившегося уточняются. 

Все новости района
Теги: новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5