В Петербурге с крыши упал дворник

Мигранта госпитализировали с переломами.

Жителя Петербурга доставили в минувшее воскресенье в больницу после падения с крыши дома в Центральном районе. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", травмы он получил во время выполнения своих рабочих обязанностей.

Инцидент произошел около дома 23/4 по улице Константина Заслонова. 32-летний мигранта медики забрали в пять часов вечера после того, как он упал с крыши во время уборки снега. Дворника госпитализировали с компрессионным переломом двух позвоночников, травмой спины и ушибом поясничной области.

Мужчина находится в состоянии средней тяжести. Обстоятельства случившегося уточняются.