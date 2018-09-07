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Полицейские попали в ДТП в центре Петербурга

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В машине пострадал ребенок.

Автомобиль Nissan на приличной скорости влетел в легковой автомобиль "Лада Парус" в Центральном районе Санкт-Петербурга. Очевидцы в группе "ДТП и ЧП. Спб" сообщили, что в одном из автомобилей находился ребенок.

На пересечении улиц Новгородской и Моисеенко автомобиль Nissan под управлением мужчины 1992 года рождения при повороте налево не предоставил преимущество движения и совершил столкновение с "Ладой". В "Ладе" пострадала 11-летняя девочка.

Отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по С-Пб и ЛО

Автомобиль Nissan принадлежит правоохранительным органам,  к тому же, на улице по обеим сторонам висят камеры выидеонаблюдения. Девочка в данный момент находится в состоянии средней степени тяжести. 

Ранее на Таллинском шоссе столкнулись микроавтобус и цементовоз.

Фото и видео: Piter.TV

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Теги: дтп
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия ДТП

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