Полицейские попали в ДТП в центре Петербурга

В машине пострадал ребенок.

Автомобиль Nissan на приличной скорости влетел в легковой автомобиль "Лада Парус" в Центральном районе Санкт-Петербурга. Очевидцы в группе "ДТП и ЧП. Спб" сообщили, что в одном из автомобилей находился ребенок.

На пересечении улиц Новгородской и Моисеенко автомобиль Nissan под управлением мужчины 1992 года рождения при повороте налево не предоставил преимущество движения и совершил столкновение с "Ладой". В "Ладе" пострадала 11-летняя девочка. Отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по С-Пб и ЛО

Автомобиль Nissan принадлежит правоохранительным органам, к тому же, на улице по обеим сторонам висят камеры выидеонаблюдения. Девочка в данный момент находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на Таллинском шоссе столкнулись микроавтобус и цементовоз.

Фото и видео: Piter.TV