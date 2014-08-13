В центре Петербурга появилось 28 тысяч ампельных растений

Комитет по благоустройству сообщил о масштабном озеленении исторической части города.

В Санкт-Петербурге завершились работы по вертикальному озеленению исторического центра города. Как сообщил 25 июля председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко, специалисты высадили почти 28 тысяч ампельных растений в подвесных кашпо и декоративных вазонах.

Наибольшее количество растений разместили в Адмиралтейском и Центральном районах - 9 и 11 тысяч соответственно. Особое внимание уделили оформлению пространства вокруг памятника Медный всадник, где высадили композицию из белых и синих петуний, символизирующих цвета военно-морского флага России. Эта работа приурочена к предстоящему празднованию Дня военно-морского флота.

По словам Петриченко, подобные мероприятия не только украшают город, но и способствуют созданию комфортной среды для жителей и гостей Северной столицы. Все растения подобраны с учетом климатических особенностей региона и требований к содержанию исторического центра города.

Ранее сообщалось, что в трех районах Петербурга появятся 13 остановок за 46,2 млн рублей.

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