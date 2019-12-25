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В трех районах Петербурга появятся 13 остановок за 46,2 млн рублей
Сегодня, 10:48
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В трех районах Петербурга появятся 13 остановок за 46,2 млн рублей

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За работы в Пушкинском и Колпинском районах заплатят 15,9 млн рублей из городского бюджета, в Красногвардейском районе – 30,2 млн рублей.

В трех районах Петербурга планируется разметить 13 остановок общественного транспорта, на это выделяется 46,2 млн рублей. Об этом пишет 25 июля Neva.Today

Отмечается, что ГКУ "Дирекция транспортного строительства" разместило на портале госзакупок два конкурса на выполнение работ по устройству остановочных пунктов. За работы в Пушкинском и Колпинском районах заплатят 15,9 млн рублей из городского бюджета, в Красногвардейском районе – 30,2 млн рублей. Итоги подведут 5 августа. 

Подрядчики должны будут разработать рабочую документацию, а также согласовать ее с "Дирекцией транспортного строительства" и приступить к работам. В перечне – подготовка площадки, установка ограждений и временных знаков, устройство освещения и ливневой канализации, благоустройство и озеленение. Остановки появятся к ноябрю 2026 года. 

Ранее на Piter.TV: на воде в Петербурге в 2026 году установят 10 комплексов автоматической видеофиксации нарушений. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: общественный транспорт, остановка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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