В трех районах Петербурга появятся 13 остановок за 46,2 млн рублей

За работы в Пушкинском и Колпинском районах заплатят 15,9 млн рублей из городского бюджета, в Красногвардейском районе – 30,2 млн рублей.

В трех районах Петербурга планируется разметить 13 остановок общественного транспорта, на это выделяется 46,2 млн рублей. Об этом пишет 25 июля Neva.Today.

Отмечается, что ГКУ "Дирекция транспортного строительства" разместило на портале госзакупок два конкурса на выполнение работ по устройству остановочных пунктов. За работы в Пушкинском и Колпинском районах заплатят 15,9 млн рублей из городского бюджета, в Красногвардейском районе – 30,2 млн рублей. Итоги подведут 5 августа.

Подрядчики должны будут разработать рабочую документацию, а также согласовать ее с "Дирекцией транспортного строительства" и приступить к работам. В перечне – подготовка площадки, установка ограждений и временных знаков, устройство освещения и ливневой канализации, благоустройство и озеленение. Остановки появятся к ноябрю 2026 года.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)