В центре Петербурга почти 60 домов остались без горячей воды после ремонта ТЭЦ

Горячее водоснабжение планируется вернуть 30 июля.

В Центральном районе Петербурга 58 зданий остались без горячего водоснабжения после планового ремонта ТЭЦ. Об этом рассказала в пятницу в телеграм-канале "Центр.Новости".

К завтрашнему дню, 30 июля, планируют восстановить водоснабжение домам на Басковом переулке, на улицах Некрасова, Радищева, а также на 10-Й Советской улице и 9-Й Советской улице. Через день, 31 июля, горячую воду вернут домам на 6-Й Советской, 7-Й Советской, а также на Фурштатской и Кирочной улицах.

Горячую воду обещают вернуть 1 августа в домах на Исполкомской улице, на Невском проспекте, на 2-Й Советской, 3- Советской, на Суворовском проспекте, на Таврической улице, на Тележной улице.

Фото: Piter.tv

