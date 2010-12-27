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В центре города злоумышленник ослепил проходящего мимо мужчину
Сегодня, 9:13
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lesjasap
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В центре города злоумышленник ослепил проходящего мимо мужчину

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В центре Петербурга неизвестный преступник распылил газовый баллон в лица прохожих.

Петербуржцы пострадали от нападения неизвестного злоумышленника. Около дома номер 43 по Разъезжей улице  на супругов распылили содержимое газового баллончика. Потерпевшие никогда не встречались ранее с преступником. 
 
Очевидцы рассказали, что мужчина. который совершил злодеяние был невысокого роста, нерусской национальности и “нестандартного телосложения”, чтобы это ни значило. После нападения преступник скрылся во дворах.
 
В результате атаки, мужчина временно лишился зрения.На место происшествия вызвали скорую помощь. Медики смогли помочь пострадавшим. 
Теги: нападение , неизвестный преступник , неожиданность
Категории: Новости СПб

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