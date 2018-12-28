В центре Петербурга иномарка вылетела на тротуар после ДТП с каршерингом

Арендованная машина получила серьезные повреждения.

Вечером в пятницу, 12 августа, стало известно об аварии на перекрестке Измайловского проспекта и набережной реки Фонтанки. Об этом сообщил телеграм-канал "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

В аварии участвовала арендованная машина, она-то и получила серьезные повреждения. По словам очевидцев, каршеринговая "Сузуки" вылетела на тротуар с пешеходами и повалила пешеходные знаки. Достоверной информации об обстоятельствах случившегося нет.

Отмечается, что на месте работают медики и полиция.

Фото: Телеграм/ "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"