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В центре Петербурга иномарка вылетела на тротуар после ДТП с каршерингом
Сегодня, 20:04
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В центре Петербурга иномарка вылетела на тротуар после ДТП с каршерингом

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Арендованная машина получила серьезные повреждения.

Вечером в пятницу, 12 августа, стало известно об аварии на перекрестке Измайловского проспекта и набережной реки Фонтанки. Об этом сообщил телеграм-канал "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

В аварии участвовала арендованная машина, она-то и получила серьезные повреждения. По словам очевидцев, каршеринговая "Сузуки" вылетела на тротуар с пешеходами и повалила пешеходные знаки. Достоверной информации об обстоятельствах случившегося нет. 

Отмечается, что на месте работают медики и полиция. 

Фото: Телеграм/ "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Теги: авария, авария с каршерингом, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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