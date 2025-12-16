В больнице Святого Георгия в Петербурге установили новый МРТ

В больнице Святого Великомученика Георгия в Петербурге установили новый магнитно-резонансный томограф экспертного класса. Как рассказали 16 июня в комитете по здравоохранению, аппарат обеспечивает чёткую визуализацию, что позволяет врачам выявлять патологии на ранних стадиях. В томограф встроен искусственный интеллект, который значительно сокращает время обследования, а сниженный уровень шума делает процедуру более комфортной для пациентов.
Устройство способно проводить исследования пациентов весом до 250 килограммов. Кабинет МРТ оснащён современным инжектором для исследований с внутривенным болюсным контрастированием, а также наркозно-дыхательным аппаратом. Это позволяет проводить диагностику пациентам на искусственной вентиляции лёгких и больным с клаустрофобией. Теперь специалисты больницы смогут более точно диагностировать инсульты, выявлять новообразования, исследовать сосуды и готовить пациентов к сложным операциям.
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Фото: Правительство Петербурга
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