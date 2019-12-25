В больницах Ленобласти появятся 10 новых мобильных модулей для исследований

Модули закупят в 2020-2021 годах.

Как стало известно в среду, 3 мая, в больницы Ленобласти поступит новейшее модульное оборудование. Об этом сообщил пресс-служба правительства области.

Около десяти модулей для исследования направят в те больницы, где нет возможности установить оборудование. То есть оборудование модульно подключат к имеющемуся зданию. Губернатор региона в своем Instagram сообщил, модуль с КТ позволит ускорить оснащение медучреждений: он не требует проведения капремонта или перепланировки помещений, оборудование готово к использованию, его можно установить рядом со зданием администрации поликлиники или небольшой больницы. Также уточняется, что провести диагностику благодаря модулю возможно на несколько часов.

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Фото: lenobl.ru