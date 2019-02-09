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В Башкирии пациентка больше часа лежала на полу во время приступа

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Скандальное видео из Стерлитамака с лежащей на полу пациенткой местной больницы возмутило Сеть.

В больнице Стерлитамака произошел вопиющий случай, который одна из пациенток сняла на видео. На кадрах запечатлено происшествие в больничной палате, где пожилая пациентка во время приступа оказалась лежащей на полу. У женщины было затруднено дыхание. 

По словам автора ролика, женщина провела лежа на полу 1 час 20 минут, хотя была нажата кнопка вызова, на которую медики обязаны были отреагировать.

"Завтра отправлю видео в минздрав" - пообещала автор видео.

Дальнейшая судьба участников ситуации не уточняется. 

Видео: YouTube/КМС

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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