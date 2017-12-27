Скандальное видео из Сочи: Медсестры больницы вывезли пациента на каталке и выбросили у гаражей

Появились подробности инцидента, который произошел в больнице №4 города Сочи.

Две сотрудницы городской больницы №4 города Сочи вывезли на каталке за пределы больницы тяжелобольного пациента и оставили умирать возле гаражей, заботливо оставив рядом его обувь. Очевидцы удивились и возмутились такому поступку. Медсестры ответили им, чтоб забирали пациента себе, а то им он не нужен. Возмущенные горожане вызвали полицию, а те, в свою очередь, вызвали "скорую". Пациента доставили в больницу №4.

По словам медсестер, пациент был в сильном наркотическом опьянении и попросился из больницы сам. По факту вопиющего случая ведется проверка. По словам начальника управления здравоохранения города Сочи, пациент может отказаться от госпитализации, но для этого нужен письменный отказ. Медсестер уволили. Рассматривается работа заведующей этого отделения.

Следственными органами также ведется проверка по опубликованному видео.

В связи с распространенным в СМИ видео, на котором видно, как медсестры городской больницы Сочи вывезли пациента на инвалидной коляске за пределы учреждения и оставили лежать на земле, следственным управлением Следственного комитета России по Краснодарскому краю организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. Следователем будут тщательно изучены и проанализированы действия медицинских работников, оказывавших помощь пациенту. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Видео: Типичный Краснодар