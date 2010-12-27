В воскресенье в Петербурге дое малышей выпали из окон

Инциденты произошли в Купчине и Ломоносове.

Вечером в воскресенье два ребенка получили травмы после падения из окон. Малыши не погибли, но сейчас за их жизни борются медики.

Первый несчастный случай произошел около 18 часов вечера во Фрунзенском районе. По улице Белы Куна с третьего этажа многоэтажки выпала двухлетняя девочка. Мать ненадолго оставила дочь без внимания. Ребенок самостоятельно забрался на подоконник и не удержался на высоте. Инцидент произошел в кухонной комнате. Малышку госпитализировала бригада скорой помощи. В настоящее время состояние пациентки оценивается как тяжелое.

Второй случай произошел в городе Ломоносове. Там четырехлетний мальчик не удержался на балконе пятого этажа по улице Победы. Пациент доставлен больницу по Авангардной улице. Им занимаются врачи.

Фото: Piter.tv