В больницах Петербурга осталось трое пострадавших при теракте в метро

Состояние всех троих оценивается врачами, как удовлетворительное

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина сообщила, что в больницах остаются три человека, пострадавших при взрыве в метро. По ее словам, состояние людей удовлетворительное.

По словам вице-губернатора, одного пострадавшего с сочетанной травмой перевели для реабилитации в Городскую больницу №23. Другой пострадавший из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе переведен в НИИ травматологии имени Вредена. Еще одного пациента планируют направить на санаторно-курортное лечение.

Напомним, теракт произошел днем 3 апреля 2017 года в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». При взрыве погибли 16 человек, в том числе и исполнитель теракта. По делу о взрыве задержано несколько выходцев из Средней Азии. Они содержатся под стражей в Москве. Следствие продолжается.