В библиотеке А.Аалто пройдет экспериментальная театральная зарисовка "Пирожки с порошками"

Вход свободный, категория "18+".

Уже завтра, в субботу, 5 января в 16.00 в лекционном зале библиотеки Алвара Аалто состоится экспериментальная театральная зарисовка "Пирожки с порошками". Категория "18+", сообщает пресс-служба библиотеки.

Мероприятие пройдет в рамках IV-ого юмористического фестиваля "И снег, и смех". Режиссером постановки выступит Николай Устинов-Лещинский, а сценаристом - Анатолий Морозов.

Вход на театральную постановку свободный.

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Источник: пресс-служба библиотеки Алвара Аалто.

Фото: The Village