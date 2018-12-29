В библиотеке А.Аалто пройдет экспериментальная театральная зарисовка "Пирожки с порошками"

Уже завтра, в субботу, 5 января в 16.00 в лекционном зале библиотеки Алвара Аалто состоится экспериментальная театральная зарисовка "Пирожки с порошками". Категория "18+", сообщает пресс-служба библиотеки.
Мероприятие пройдет в рамках IV-ого юмористического фестиваля "И снег, и смех". Режиссером постановки выступит Николай Устинов-Лещинский, а сценаристом - Анатолий Морозов.
Вход на театральную постановку свободный.
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Источник: пресс-служба библиотеки Алвара Аалто.
Фото: The Village
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