В бане "На Доблести" беглец обжегся паром

В результате проверки выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске.

В субботу, 25 августа в одной из бань Красносельского района мужчина получил ожог паром. Когда о произошедшем узнали в полиции, то выяснилось, что вопросы у нее есть не только к банщикам, но и к самому пострадавшему. Об этом пишет "Фонтанка".

Инцидент произошел вечером в банном комплексе "На Доблести". 35-летний мужчина получил ожог паром лица и туловища. Около полуночи житель Новоселок самостоятельно обратился в скорую, его поместили в ожоговую реанимацию.

Позже информация поступила в Красносельское УМВД и выяснилось, что потерпевший находится в федеральном розыске. В республике Чувашия его уже два года ищут как скрывшегося от предварительного следствия.