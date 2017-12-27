У туриста из Дании своровали кошелек в автобусе на Невском

Неизвестный вытащили кошелек из кармана иностранца в автобусе на Невском проспекте. Полиция ищет подозреваемых.

В канун Нового года у 68-летнего туриста из Дании своровали кошелек в автобусе на Невском проспекте. Мужчина обратился в полицию Центрального района Петербурга.

По словам пострадавшего, пропажу портмоне он заметил около часа дня 31 декабря. В кошелке у туриста было 35 тысяч рублей, тысяча евро, четыре банковские карты, телефон и водительское удостоверение.

Как передает АН "Оперативное прикрытие", иностранец подозревает двух незнакомцев. Один имитировал давку, а второй в это время обшарил карманы пострадавшего.