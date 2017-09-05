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В автобусах Петербурга покажут блокадную хронику

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Пассажирам автобусов в Петербурге и Ленобласти покажут фильм-хронику о днях блокады Ленинграда. Проект подготовила Президентская библиотека накануне 76-годовщины со дня трагических событий.

Как сообщает ТАСС, в Петербурге и Ленобласти начнут курсировать автобусы, где будут показывать фильм-хронику о днях блокады Ленинграда. Проект был разработан Президентской библиотекой накануне 76-годовщины со дня трагических событий.

Кадры фильма "Оборона Ленинграда. Блокада Ленинграда" покажут в 250 автобусах с 5 по 15 сентября. В кинохронике будут представлены все тяготы блокадной жизни: очереди за хлебом, страдающие люди, бомбоубежища.

Фильм познакомит пассажиров с трагическими событиями зимы 1942-1943.

 

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Категории: Новости СПб

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