В автобусах Петербурга покажут блокадную хронику

Пассажирам автобусов в Петербурге и Ленобласти покажут фильм-хронику о днях блокады Ленинграда. Проект подготовила Президентская библиотека накануне 76-годовщины со дня трагических событий.

Как сообщает ТАСС, в Петербурге и Ленобласти начнут курсировать автобусы, где будут показывать фильм-хронику о днях блокады Ленинграда. Проект был разработан Президентской библиотекой накануне 76-годовщины со дня трагических событий.



Кадры фильма "Оборона Ленинграда. Блокада Ленинграда" покажут в 250 автобусах с 5 по 15 сентября. В кинохронике будут представлены все тяготы блокадной жизни: очереди за хлебом, страдающие люди, бомбоубежища.



Фильм познакомит пассажиров с трагическими событиями зимы 1942-1943.