В апарт-отель на "Фрунзенской" вложат 1,1 млрд рублей

Строительство объекта начнется осенью этого года.

В Московском районе появится новый апарт-отель, на создание которого будет направлено 1,1 млрд рублей. Деньги выделила частная компания.. Застройщик создаст заведение на 0,4 га земли по Заозерная улице,1 Г. Вблизи от дома будет расположена станция метро "Фрунзенская". Об этом сообщает пресс-служба группы RBI.

По сведениям экспертов, завершение работ планируется произвести в 2021 году., а начало самого строительства начнется в третьем квартале 2018го. Руководители отеля собираются организовать сервисные апартаменты, которые набирают популярность среди инвестиционных вложений за последний год. Согласно статистике Knight Frank, по сравнению с 2017 годом, спрос на данный вид строительства вырос в 2,6 раза.

Фото: Piter.tv