В англо-американской школе в Москве прошли обыски по делу экс-сотрудника посольства США

Оперативники изъяли вещи, которые могут иметь дело к расследованию.

В англо-американской школе в Москве прошли обыски по уголовному делу бывшего сотрудника посольства США. Представители пресс-центра правоохранительных органов России опубликовали в социальных сетях ролик с оперативными мероприятиями. Сотрудники полиции изъяли в учреждении личные вещи, документацию и бейсбольную биту Марка Фогеля.

Следствие установило, что летом 2021 года Марк Фогель вместе с женой прибыли в Москву авиарейсом из Нью-Йорка. Таможенная служба выявила у иностранца марихуану и гашишное масло. После этого пассажира задержали. В его отношении ведется расследование о контрабанде и хранении запрещенных веществ в крупном размере. По решению Химкинского городского суда мужчина арестован, чтобы фигурант дела не мог скрыться на территории посольства.

Марк Фогель сейчас является преподавателем англо-американской школы. В ТГ-каналах не исключают версии того, что он мог распространять наркотики в учебном заведении. До мая 2021 года он вместе с супругой обладал дипломатическим статусом.

Фото и видео: МВД России

