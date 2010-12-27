В аэропорту "Пулково" задержали наркодилера из республики Коми

В "Пулково" задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске за производство и сбыт наркотических средств.

В ходе обеспечения охраны общественного порядка сотрудники транспортной полиции задержали 31-летнего гражданина, который находился в федеральном розыске за незаконное производство, сбыт и пересылку наркотиков, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Задержанного передали инициатору розыска в Республику Коми, где он разыскивался за сбыт наркотических средств в крупном размере. Было установлено, что преступник долгое время скрывался от органов следствия в Костромской области.

В настоящее время гражданин передан стражами порядка инициаторам розыска. По этому делу будет дальше проходить проверка и следствие.