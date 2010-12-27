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В "Пулково" задержали мошенницу, которая пыталась унести из зоны выдачи багажа чужой планшет
Сегодня, 15:21
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lesjasap
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В "Пулково" задержали мошенницу, которая пыталась унести из зоны выдачи багажа чужой планшет

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Правоохранительные органы задержали воровку, присвоившую чужую собственность в аэропорту.

Транспортная полиция в “Пулково” раскрыла кражу личного имущества пассажира. Как сообщает представители пресс-службы ведомства по региону, преступница попыталась забрать чужой багаж по прилете в аэропорт. 
 
Сотрудники ГУ МВД задержали женщину, которая хотела забрать себе планшет другого человека. В зоне получения багажа к ней обратился посетитель, который спросил, не забыла ли женщина планшет. На что она ответила утвердительно и присвоила себе технику. Позже выяснилось, что устройство принадлежало не ей. 
 
Представители закона установили, что воровка оказалась 37-летней неработающей уроженкой ближнего зарубежья. Злоумышленница прилетела на рейсе из Самары. В настоящее время техника возвращена владельцу. В отношении петербурженки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. 
Теги: аэропорт , кража , планшет , пулково , самара
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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