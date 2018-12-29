В "Пулково" выявлен "щедрый" вор, раздавший награбленное в аэропорту

Задержать мужчину все-таки удалось.

В петербургском аэропорту сотрудники транспортной полиции выявили злоумышленника, который пытался присвоить себе личные вещи другого пассажира. В данном преступлении подозревается 43-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По данным полиции, несостоявшийся вор обнаружил забытые вещи и решил не возвращать их владельцу. Вместо этого "герой" решил раздать вещи окружающим его людям. Установлено, что бесхозный багаж злоумышленник обнаружил в зоне предполетного досмотра на рейс "Санкт-Петербург-Москва". В ящике для вещей находился полный бумажник, паспорт и смартфон. Далее "кладоискатель" подарил телефон другу, а документы передал бортпроводнице. В общей сумме мужчина причинил ущерб в размере 40 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за кражу. Предполагаемый преступник может лишиться свободы на пять лет.

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Фото: Piter.tv