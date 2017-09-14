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В Зеленограде молодого человека арестовали за серию изнасилований

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Накануне в Москве судом был арестован 19-летний юноша, обвиняемый в серии изнасилований.

Как сообщает "Росбалт", накануне судом был арестован 19-летней молодой человек, которого обвиняют в совершении серии изнасилований.

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве рассказали, что юноше была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие проверяет его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы.

По версии следствия, в июне текущего года молодой человек в своей квартире в Зеленограде развращал несовершеннолетних девочек, а в январе 2017 года совершил насильственные действия в отношении девочки на лестничной площадке в подъезде одного из жилых домов в Зеленограде.

Теги: криминал , новости москвы , новости россии , происшествия
Категории: Новости России

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