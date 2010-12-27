В Зеленогорске подросток на мопеде врезался в "Опель"

Днем 9 мая в Зеленогорске подросток на мопеде врезался в автомобиль "Опель".

Днем 9 мая в городе Зеленогорске Ленинградской области несовершеннолетний на мопеде влетел в автомобиль "Опель". Об этом сообщают "Невские новости".

ДТП произошло около дома №575 по Приморскому шоссе в Зеленогорске. 16-летний водитель мопеда не справился с управлением, в результате чего его скутер вынесло в соседнюю полосу. Навстречу ему выехал "Опель Вектра" , за рулём которого находился 44-летний мужчина.

В результате аварии подросток был госпитализирован с тяжелыми травмами. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.