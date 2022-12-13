В Зеленогорске отреставрируют Казанскую церковь к 2024 году

Реставрацию планируют завершить в 2024 году.

Во вторник, 4 апреля, в Зеленогорске начали реставрировать фасады и купола Казанской церкви — памятника федерального значения. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Так, планируется отреставрировать штукатурку, гранитную облицовку цоколя и крылец, металлические ограждения и решетки на окнах, дубовую дверь и стропила. Вместо деревянных крестов позднего периода по историческим образцам восстановят позолоченные металлические. Кроме этого, листовую медь на кровле заменят на покрытие "в шашечку".

Работы проводятся по программе комитета по охране памятников за счёт бюджета Петербурга. Реставрацию планируют завершить в 2024 году.

Фото: пресс-службa Смольного.