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В ЗакСе думают, как убрать с улиц города "веселящие" шарики
Сегодня, 20:40
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TretyakovaS

В ЗакСе думают, как убрать с улиц города "веселящие" шарики

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В марте силовики провели несколько рейдов по изъятию баллонов с закисью азота.

В марте текущего года петербургские силовики провели несколько рейдов. В результате проверки были изъяты баллоны с закисью азота.

Баллоны с "веселящим" газом нашли в баре "СССР" на Думской. Об сообщает "Фонтанка" со ссылкой на заместителя министра внутренних дел РФ Михаила Ваничкина. На продавца составили административный протокол за торговлю без лицензии.

Шарики с закисью азота используют молодые люди для достижения эффекта некого опьянения. Отметим, что закись азота не запрещена официально, но то, что она делает с людьми можно сравнить с наркотическим опьянением.

Организована рабочая группа для решения вопроса запрета на продажу закиси азота. В петербургском ЗакСе обсуждают возможные пути решения проблемы.

Теги: закс, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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