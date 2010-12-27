В Забайкалье из-за пьяного водители погибла молодая девушка, еще 6 человек в больнице

Среди пострадавших трое маленьких детей и сам водитель.

Водитель перевернувшейся машины в Чернышевском районе Забайкальского края был пьян.

ДТП с перевёртышем произошло в понедельник, 7 октября, при въезде в село Утан. Водитель "Жигулей" не справился с управлением, машина вылетела с дороги и перевернулась. В результате ДТП 23-летняя пассажирка скончалась. Водитель и 5 пассажиров получили травмы и были госпитализированы в больницу. Среди пострадавших трое детей в возрасте 2, 4 и 7 лет.

Экспертиза установила, что 34-летний водитель на момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: СЕЙЧАС В ЧИТЕ | Чита | Chita