В ЗВО начали прививать вакциной "КовиВак"

Также был увеличен коечный фонд для госпитализации пациентов в рамках помощи гражданскому населению региона.

Служащих в Западном военном округе начали прививать вакциной от коронавируса "КовиВак". Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщили в пресс-службе ЗВО.

В публикации уточнили, что получена дополнительная партия "Спутника V" и "КовиВака". Кроме этого, был увеличен коечный фонд для госпитализации пациентов в рамках помощи гражданскому населению региона.

Как рассказал министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что смертность от коронавируса в Вооруженных силах РФ в 45 раз ниже, чем по стране из-за вакцинации 95 процентов военнослужащих и персонала. Шойгу добавил, что занятость коечного фонда в армии и на флоте в три раза меньше, чем в прошлом году.

Ранее в Ленобласти провели тренировку сил ПВО по обнаружению сложных целей.

Фото: Piter.tv