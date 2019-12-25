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В Ленобласти провели тренировку сил ПВО по обнаружению сложных целей
Сегодня, 18:22
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В Ленобласти провели тренировку сил ПВО по обнаружению сложных целей

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Во время тренировки были задействованы станции кругового обзора "Гамма-С1", "Каста 2-2". Также "Подлеты" - мобильные комплексы, предназначенные для поиска баллистических и аэродинамических объектов.

В воскресенье, 7 ноября, в Ленобласти силы ПВО провели тренировку, которая была нацелена на обнаружение в небе самых сложных воздушных целей. Об этом сообщили в пресс-службы Западного военного округа.

Как отметили в сообщении, приоритетное внимание было уделено выявлению небольших целей, имитирующих полет беспилотников. Военнослужащие отрабатывали вопросы обнаружения таких объектов с последующим определением их государственной принадлежности.

Отметим, что во время тренировки были задействованы станции кругового обзора "Гамма-С1", "Каста 2-2". Также "Подлеты" - мобильные комплексы, предназначенные для поиска баллистических и аэродинамических объектов.

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Фото: пресс-служба ЗВО

Теги: военные, зво, силы пво, тренировка
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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