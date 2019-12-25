В Московскую область отправится первый отряд медиков Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова – более 220 военнослужащих.

Петербургских военных медиков отправят в Подмосковье для борьбы с COVID-19. Об этом 3 ноября сообщает Минобороны со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

В Московскую область отправится первый отряд медиков Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова – более 220 военнослужащих (врачи-инфекционисты, средний и младший медперсонал, курсанты). Медики будут оказывать помощь гражданским пациентам во временном медицинском центре, к развертыванию которого в подмосковной Кубинке уже приступили областные специалисты совместно с Минобороны.

Работать медики будут посменно – сутки через двое. При необходимости в инфекционный центр направят дополнительный отряд медиков.

Ранее мы писали, что в Петербурге военные развернули 250 коек для гражданских больных COVID-19.

Фото: Piter.TV