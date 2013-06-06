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В Югре для вакцинации граждан на самоизоляции будут работать выездные бригады

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Иван Ямашев рассказал о мерах по вакцинации в ХМАО.

В Югре для вакцинации граждан на самоизоляции будут работать выездные бригады. Об этом в эфире местного телеканала "Р-24" рассказал глава города Нягань Иван Ямашев. Чиновник уточнил, что услуга будет предоставляться населению в четырех муниципалитетах ХМАО. Пять выездных центров по вакцинации работают, в том числе, на базе медицинских учреждений, торговых центров.

Что можно сделать: можно обратиться за медицинской помощью, сходить в магазин за предметами первой необходимости, вынести твердые коммунальные отходы. Сегодня на территории муниципалитетов работают выездные бригады по вакцинации.

Иван Ямашев, глава города

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время число вакцинированных граждан в Нягани достигло отметки в 60%. С 22 ноября по 5 декабря власти региона ввели обязательную вакцинацию для населения, проживающего в Нефтюганске, нягани, Урае и Кондинском районе. Это требование не затрагивает переболевших или тех, что уже сделал себе прививку от ковида.

Замглавы Нефтеюганска задержали по подозрению в крупной взятке.

Фото и видео: Youtube/Россия 24

Теги: иван ямашев, массвая вакцинация, нягань, регионы, хмао, югра
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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