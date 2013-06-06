Иван Ямашев рассказал о мерах по вакцинации в ХМАО.

В Югре для вакцинации граждан на самоизоляции будут работать выездные бригады. Об этом в эфире местного телеканала "Р-24" рассказал глава города Нягань Иван Ямашев. Чиновник уточнил, что услуга будет предоставляться населению в четырех муниципалитетах ХМАО. Пять выездных центров по вакцинации работают, в том числе, на базе медицинских учреждений, торговых центров.

Что можно сделать: можно обратиться за медицинской помощью, сходить в магазин за предметами первой необходимости, вынести твердые коммунальные отходы. Сегодня на территории муниципалитетов работают выездные бригады по вакцинации. Иван Ямашев, глава города

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время число вакцинированных граждан в Нягани достигло отметки в 60%. С 22 ноября по 5 декабря власти региона ввели обязательную вакцинацию для населения, проживающего в Нефтюганске, нягани, Урае и Кондинском районе. Это требование не затрагивает переболевших или тех, что уже сделал себе прививку от ковида.

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Фото и видео: Youtube/Россия 24