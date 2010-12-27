В Ярославле полиция заплатит миллион рублей за поимку преступника

Владелец строительной компании разыскивается за крупное мошенничество с 2016 года.

Полиция Ярославля выдаст один миллион рублей человеку, который поможет найти известного городского преступника. Сейчас правоохранительные органы не владеют никакой информацией о местонахождении директора строительной фирмы, который обманул сотни ярославцев.

46-летний Алексей Лагунин подозревается в серии крупных мошеннических схем. Бывший директор компании “Мариан-строй” разыскивается с 2016 года.

Его обвиняют в неуплате налогов на сумму 15 миллионов рублей в период с января 2014 года по июнь 2015. Суд определил взять предпринимателя под стражу, однако, злоумышленник скрылся от полиции. По данным следствия, Лагунин сбежал за границу. О дальнейшем его месте пребывания ничего неизвестно. По одной из версий, преступник скрывается в Швейцарии.

Напомним, что дольщики ждали несколько лет постройку квартир от “Мариан-строя”. Только одна многоэтажка была достроена летом этого года. Работу проводил другой подрядчик.